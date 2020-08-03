Путин поручил разработать меры защиты экологии Байкала

Поводом стало строительство железнодорожных Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и компании РЖД разработать меры защиты экологии Байкала. Их перечень должен быть представлен ему до 31 августа. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

Поводом стало строительство железнодорожных Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей рядом с озером, а также реконструкция инфраструктурных объектах.

О перечне мер по охране экологии озера глава государства говорил на совещании об экологической ситуации в городе Усолье-Сибирское, который находится в Иркутской области. Ответственными за выполнение стали глава РЖД Олег Белозеров и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Ранее мы писали, что военные направлены в иркутский "Чернобыль" по поручению Путина.

Видео: kremlin.ru