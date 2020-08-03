Военные направлены в иркутский "Чернобыль" по поручению Путина

Группа специалистов состоит из 30 человек.

Военные направлены в иркутский "Чернобыль" по поручению Владимира Путина. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны России.

В Усоль-Сибирский отправлены специалисты радиационной химической и биологической защиты, а также спецтехника для ликвидации последствий загрязнения.

Известно, что в Иркутскую область направлено 10 единиц техники. Это авторазливочные станции АРС-14КМ, большегрузные автомобили КамАЗ-53212, унифицированные тепловые машины УТМ-80М, пожарные автоцистерны и аппаратные расчетно-аналитической группы РАГ-2М на базе ЗИЛ-131.

Группа специалистов состоит из 30 человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области. Заявление он сделал на сегодняшнем совещании. Глава государства говорил о замалчивании проблемы хранения отходов химического производства в городе Усолье-Сибирском. По его словам, вместо её решения, её просто скрывали.