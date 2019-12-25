Президент России Владимир Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области. Заявление он сделал на сегодняшнем совещании.
Глава государства говорил о замалчивании проблемы хранения отходов химического производства в городе Усолье-Сибирском. По его словам, вместо её решения, её просто скрывали.
Если по-честному сказать, никто этим и не занимался никогда.
Владимир Путин, президент России
Он подчеркнул, что ждёт подробного доклада по ситуации.
Ранее Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса.
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