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Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области
Сегодня, 13:59
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matveyvn

Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области

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Речь идёт о городе Усолье-Сибирском.

Президент России Владимир Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области. Заявление он сделал на сегодняшнем совещании.

Глава государства говорил о замалчивании проблемы хранения отходов химического производства в городе Усолье-Сибирском. По его словам, вместо её решения, её просто скрывали.

Если по-честному сказать, никто этим и не занимался никогда.

Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что ждёт подробного доклада по ситуации.

Ранее Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса.

Теги: иркутская область, отходы, путин, экология
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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