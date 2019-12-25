Речь идёт о городе Усолье-Сибирском.

Президент России Владимир Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области. Заявление он сделал на сегодняшнем совещании.

Глава государства говорил о замалчивании проблемы хранения отходов химического производства в городе Усолье-Сибирском. По его словам, вместо её решения, её просто скрывали.

Если по-честному сказать, никто этим и не занимался никогда. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что ждёт подробного доклада по ситуации.

Ранее Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса.