Экс-глава "Метростроя" стал советником гендиректора АО "Стройтрансгаз"

Сообщение о назначении нового сотрудника появилось на сайте компании.

Советником генерального директора АО "Стройтрансгаз" назначен Вадим Александров, многолетний глава петербургской компании "Метрострой". Насчет нового места работы Александрова официальное заявление выпустила его новая компания.

Отмечается, что на новом месте работы Александров будет курировать строительство метрополитена в Петербурге. Его опыт и профессионализм помогут компании справиться с задачей по реализации проекта строительства метрополитена в в городе, отмечается в сообщении.

Основной целью создания компании под названием "Метротранстрой" стало устранение монополии "Метростроя" на работы по строительству метро в Северной столице.

Новую компанию уже включили в Единый государственный реестр юридических лиц в Петербурге. Уставной капитал предприятия составляет 100 тысяч рублей. Директором АО "Метротранстрой" стал Виктор Ерошенко.

Фото: Piter.tv