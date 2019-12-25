Бывший вице-губернатор Петербурга приобрел акции "Стройтрансгаза"

Владимир Лавленцев стал совладельцем компании.

В четверг, 13 августа, петербургский бизнесмен, бывший вице-губернатор Владимир Лавленцев получил долю компании приобрел "Стройтрансгаза", выкупив до 20% акций ОСХ. Об этом сообщил РБК со ссылкой на СПАРК.

Отметим, что до последнего времени часть выкупленных Лавленцевым акций относилась к собственности Газпромбанка. Основной акционер компании - предприниматель Геннадий Тимченко и его "Волга Груп". Кроме того, ОСХ владеет 88,7% компании "Стройтрансгаза".



Данные о партнерстве Лавленцева с компанией подтвердил представитель Тимченко. По его словам, стороны рассчитают на продуктивную работу в команде.

Сам Владимир Лавленцев сообщил иизданию, что видит в руководстве "Стройтрансгаза" потенциал для реализации крупных бизнесс-проектов на территории РФ.



Ранее мы рассказали о том, что эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России.

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга