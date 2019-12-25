Самым провальным месяцем оказался март.

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России. Об этом сказано в отчете международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает РБК.

В отчёте сказано, что в совокупная прибыль российского бизнеса — не считая малого, - с марта по май сократилась на 67%. Это самое сильное весеннее падение за 16 лет наблюдений.

Всего с марта по май 2020 года российский бизнес смог заработать прибыли на 1,4 триллиона рублей. Увеличить её на 8,3% смогли только предприятия из сфер сельского и лесного хозяйства, а также рыбоводства. В других сферах фирмы получили убыток в 1,65 триллиона рублей. Другие всё же получили прибыль — в 3,05 триллиона рублей.

Самым провальным месяцем оказался март.

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