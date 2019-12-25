Офисный рынок Петербурга показал исторический антирекорд

Последний антирекорд был зарегистрирован в 2015 году.

Во вторник, 11 августа, стало известно, что объем поглощения офисов достиг отрицательных значений впервые с кризисного 2015 года. Об этом сообщили аналитики JLL.

Объем поглощения офисов – это величина, отражающая количество занятых и арендованных площадей, что выражает объем спроса и состояние деловой активности. Рост вакантности площадей и снижение арендных ставок уже трижды проходил через кризисы.

Продолжительность цикла между фазами роста и спада – 6 лет. И каждый кризис мы фиксировали отрицательное чистое поглощение офисов, рост вакантности и снижение арендных ставок поделилась руководитель отдела исследований компании JLL в Петербурге Наталия Киреева

Отмечается, что с января текущего года были освобождены площадки в 44 бизнес-центра. В начале лета можно было арендовать площадь в 263 объектах.

Ранее мы писали, что горожанам посоветовали купить СИЗ и набить копилку перед второй волной коронавируса.

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