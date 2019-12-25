Петербургских волонтеров чаще всего просят привезти хлеб и кефир

Больше всего заявок поступает от Калининского, Фрунзенского, Красносельского районов.

С 5 октября в Петербурге зарегистрировались 363 волонтера, которые хотят помогать в рамках акции #МыВместе. Средний возраст волонтера – 28 лет. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Волонтеры в период пандемии коронавируса помогают в доставке продуктов и лекарств. Чаще всего их просят привезти хлеб, кефир, картошку, сахар и макароны. Больше всего заявок поступает от Калининского, Фрунзенского, Красносельского районов.

На горячую линию с 5 октября поступило 226 заявок (39 за сегодня), из них уже выполнены 170, остальные в работе.

Фото: пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями