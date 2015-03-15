На защитную плёнку для "Балтийцев" метрополитен потратит 53,5 млн рублей

Новые составы с улучшенным дизайном и повышенным уровнем комфорта требуют особой защиты от вандализма.

ГУП "Петербургский метрополитен" объявило конкурс на поставку специальной защитной плёнки для новых поездов "Балтиец" с начальной ценой контракта 53,5 млн рублей, согласно данным портала госзакупок.

Техническое задание предусматривает, что антивандальное покрытие должно эффективно защищать стёкла вагонов от несмываемых надписей, царапин и других повреждений, при этом обеспечивая возможность быстрого удаления загрязнённого верхнего слоя без нарушения целостности остальных защитных слоёв.

Приём заявок от потенциальных поставщиков продлится до 23 июня 2025 года, а итоги конкурса будут подведены уже 27 июня, при этом выполнение работ по оклейке составов запланировано на период с января 2026 по декабрь 2027 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что первый "Балтиец" для фиолетовой ветки метро доставлен в Петербург.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга