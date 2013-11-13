Первый "Балтиец" для фиолетовой ветки метро доставлен в Петербург

На предприятии предстоит установка внутренних элементов салона, монтаж дверей и прохождение первоначальных тестовых проверок подвижного состава.

Накануне, 20 апреля, на Октябрьский электровагоноремонтный завод поступил первый экземпляр поезда серии "Балтиец", предназначенного для эксплуатации на Фрунзенско-Приморской ("фиолетовой") ветке петербургского метрополитена.

На предприятии предстоит установка внутренних элементов салона, монтаж дверей и прохождение первоначальных тестовых проверок подвижного состава. Завершив данные процедуры, поезд отправится в депо №7 "Южное" для дальнейшей эксплуатации.

Кроме того, в течение нынешнего года запланировано завершение модернизации парка поездов на Кировско-Выборгской ("красной") линии метро путем поставки ещё шести новых составов. Далее начнётся процесс замены старых вагонов на Московско-Петроградской ("синей") линии. Что касается дальнейшего пополнения парка "фиолетовой" линии новыми экземплярами серии "Балтиец", то следующая партия поступит лишь в 2030 году.

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Фото: Telegram / Питертранспорт | inside