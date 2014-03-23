В Петербурге анонсировали строительство двух линий метро

В южной части Северной столицы должны появиться две новые ветки метро общей протяженностью 35 км.

Городская комиссия по внесению изменений в генплан Петербурге согласовала поправки, которые касаются развития метрополитена. Согласно поправкам, в южной части Северной столицы должны появиться две новые ветки метро общей протяженностью 35 км. Приблизительный размер затрат составит 350 млрд рублей, сообщил "Деловой Петербург", который обратил внимание на документ.

Первая линия, согласно плану, будет начинаться от станции с названием "Витебский проспект" (недалеко от "СКА-арена") и заканчиваться у города-спутника Южный. Ветка будет проходить рядом со станциями метро "Московская", "Звездная".

Вторая линия начнется от станции метро "Проспект Ветеранов" и пройдет через территорию Пулково к станции "Пулковские высоты".

В поселке Шушары планируют построить станцию метро "Центральная усадьба", однако произойдёт это через 30 лет.

Фото: Piter.tv