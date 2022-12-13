Тендер на проектирование станций "коричневой" ветки метро объявили в Петербурге

Стоимость проекта составляет почти 2 млрд рублей.

АО "Метрострой Северной Столицы" объявило тендер на проектирование станций "коричневой" ветки петербургского метро. Начальная цена контракта составляет почти 2 млрд рублей. Об этом Piter.TV узнал из данных портала ЕИС.

Подрядчику предстоит продумать строительство Красносельско-Калининской линии от "Путиловской" до станции "Каретная". На разработку проектной документации для строительства станций "Каретная", "Броневая", "Заставская" и "Боровая" готовы выделить 250 млн рублей, а ещё через 2 года необходимо представить рабочую документацию, которая оценена уже в 1,5 млрд.

Ожидается, что основной этап строительства ветки начнётся в 2024 году.

Ранее "Горэлектротарнс" отменил аукцион на поставку 116-ти трамваев на 16,5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба АО "Метрострой Северной Столицы"