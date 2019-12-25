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На "Пушкинской" в 2025 году пройдет ремонт эскалаторов
Сегодня, 10:39
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На "Пушкинской" в 2025 году пройдет ремонт эскалаторов

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С 27 января по 11 июня со стороны Винокурцевского проезда создадут технологическую площадку площадью в 30 "квадратов".

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга выдали ордер для обеспечения капитального ремонта эскалаторов вестибюля станции метро "Пушкинская". 

Так, с 27 января по 11 июня 2025 года со стороны Винокурцевского проезда создадут технологическую площадку площадью в 30 "квадратов". В ней будут складировать узлы и детали эскалаторов при производстве погрузочно-разгрузочных работ. 

Безопасный доступ пешеходов и автотранспорта к зданиям будет реализован по существующим маршрутам, проходы к зданиям и входы в них – свободны. Ремонт эскалаторов будет производиться в машинном помещении станции. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

О режиме работы вестибюля станции сообщат дополнительно в городском комитете по транспорту. 

Ранее мы рассказывали о том, что на строящейся станции "Горный институт" идут пусконаладочные работы. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, пушкинская, ремонт эскалаторов
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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