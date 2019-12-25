На "Пушкинской" в 2025 году пройдет ремонт эскалаторов

С 27 января по 11 июня со стороны Винокурцевского проезда создадут технологическую площадку площадью в 30 "квадратов".

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга выдали ордер для обеспечения капитального ремонта эскалаторов вестибюля станции метро "Пушкинская".

Так, с 27 января по 11 июня 2025 года со стороны Винокурцевского проезда создадут технологическую площадку площадью в 30 "квадратов". В ней будут складировать узлы и детали эскалаторов при производстве погрузочно-разгрузочных работ.

Безопасный доступ пешеходов и автотранспорта к зданиям будет реализован по существующим маршрутам, проходы к зданиям и входы в них – свободны. Ремонт эскалаторов будет производиться в машинном помещении станции. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

О режиме работы вестибюля станции сообщат дополнительно в городском комитете по транспорту.

Ранее мы рассказывали о том, что на строящейся станции "Горный институт" идут пусконаладочные работы.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга