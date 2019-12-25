На "Пушкинской" в 2025 году пройдет ремонт эскалаторов

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга выдали ордер для обеспечения капитального ремонта эскалаторов вестибюля станции метро "Пушкинская".
Так, с 27 января по 11 июня 2025 года со стороны Винокурцевского проезда создадут технологическую площадку площадью в 30 "квадратов". В ней будут складировать узлы и детали эскалаторов при производстве погрузочно-разгрузочных работ.
Безопасный доступ пешеходов и автотранспорта к зданиям будет реализован по существующим маршрутам, проходы к зданиям и входы в них – свободны. Ремонт эскалаторов будет производиться в машинном помещении станции.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
О режиме работы вестибюля станции сообщат дополнительно в городском комитете по транспорту.
Ранее мы рассказывали о том, что на строящейся станции "Горный институт" идут пусконаладочные работы.
Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга
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