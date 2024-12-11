На строящейся станции "Горный институт" идут пусконаладочные работы

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко вместе с коллегами проконтролировали ход работ на станции метро "Горный институт".
Сейчас на станции идут пусконаладочные работы инженерных систем, испытания эскалаторов и лифтового оборудования и идёт подготовка к комплексным испытаниям.
Продолжается обкатка нового участка Лахтинско-Правобережной линии и тестирование системы связи и централизованного управления: первый состав преодолел более 3,6 км от станции "Спасская" до платформ "Горного института" в конце ноября.
Уже завершены отделочные работы: внутренняя отделка всех помещений станции, укладка гранитного камня и мрамора, монтаж декоративных элементов, включая четыре панно в центральном зале. Суммарно уложено и смонтировано 15 тыс. кв. м натурального камня.
Николай Линченко, вице-губернатор Петербурга
Также завершены работы по размещению инженерных систем, монтаж архитектурного освещения и навигации для пассажиров, благоустройство прилегающую территорию.
Фото и видео: Telegram/ Линченко Николай Викторович
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