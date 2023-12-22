Капитальный ремонт эскалатора на станции метро "Площадь Восстания" завершен

Напомним, что на время работ вход в вестибюль №2, выходящий на Лиговский проспект и к Московскому вокзалу, был ограничен.

Станция петербургского метро "Площадь Восстания" Кировско-Выборгской ("красной") линии заработала в штатном режиме 14 января после ограничений, которые вводили в связи с капитальным ремонтом эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Организатор Перевозок".

Напомним, что на время работ вход в вестибюль №2, выходящий на Лиговский проспект и к Московскому вокзалу, был ограничен. Речь идет о периоде с 9 по 12 января, в утренние и вечерние часы. Пассажирам рекомендовали пользоваться другим вестибюлем станции или "Маяковской".

Чинят эскалаторы и на станции метро "Балтийская". Режим работы вестибюля изменен с 30 декабря, ремонт продолжится до марта 2024 года.

"Балтийская" работает по новому расписанию только по будням. С 08:10 до 09:20 вход закрыт, в 17:00-19:00 вход на станцию ограничен.

Фото: Piter.TV