На станции метро "Площадь Восстания" останавливался эскалатор

"Площадь Восстания" заработала в обычном режиме к 18:54.

Вечером 25 апреля на станции петербургского метрополитена "Площадь Восстания" внепланово останавливался эскалатор. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Вход в вестибюль №1 станции с 18:29 был ограничен. Горожан просили пользоваться вестибюлем №2 и "Маяковской". "Площадь Восстания" заработала в обычном режиме к 18:54.

Ранее, 19 апреля, станцию "Купчино" закрывали для пассажиров по техническим причинам. Тогда движение поездов на Московско-Петроградской линии осуществляется от станции "Парнас" до "Звездной".

Фото: Piter.TV