Станцию метро "Московские ворота" продолжат закрывать на вход утром ещё 2 месяца

Временные неудобства вызваны ремонтом эскалаторов, который завершится только 29 сентября.

Ограничения на станции метро "Московские ворота" продолжат действовать по утрам и вечерам ещё 2 месяца. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Так, вход в вестибюль станции будут закрыт с 8:15 до 10:00, и ограничен с 17:00 до 18:40. Временные неудобства вызваны ремонтом эскалаторов, который завершится только 29 сентября. Первоначально планировалось, что с работами справятся до 28 июля.

Пассажирам настоятельно советуют планировать свои маршруты заранее.

Ранее мы сообщили о том, что больше 15 станций метро в Петербурге собираются закрыть на ремонт до 2030 года.

Фото: Piter.TV