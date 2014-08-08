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В вагоне петербургского метро мужчина распылил "перцовку"
Сегодня, 8:22
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В вагоне петербургского метро мужчина распылил "перцовку"

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Злоумышленник вышел на станции "Московские ворота".

В вагоне метрополитена в Петербурге дебошир распылил содержимое перцового баллончика. Злоумышленника разыскивают, пишет tg-канал "Дорожный инспектор". 

Инцидент случился 19 мая в 23:40, мужчина вышел на станции "Московские ворота". По информации 78.ru, неадекват распылил "перцовку" после того, как пассажиры сделали ему замечание насчет рюкзака. 

Фоторобот неизвестного составлен, проводится проверка. В настоящее время данных о пострадавших нет. 

Ранее мы рассказывали о том, что в офисе на Заневском проспекте юрист другой фирмы распылил газ из баллончика. В медицинское учреждение были госпитализированы 51-летний заявитель и двое клиентов. У них зафиксировали химические ожоги роговицы и конъюнктивы глаз. 

Фото: Piter.TV 

Теги: московские ворота, перцовый баллончик
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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