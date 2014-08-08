В вагоне петербургского метро мужчина распылил "перцовку"

Злоумышленник вышел на станции "Московские ворота".

В вагоне метрополитена в Петербурге дебошир распылил содержимое перцового баллончика. Злоумышленника разыскивают, пишет tg-канал "Дорожный инспектор".

Инцидент случился 19 мая в 23:40, мужчина вышел на станции "Московские ворота". По информации 78.ru, неадекват распылил "перцовку" после того, как пассажиры сделали ему замечание насчет рюкзака.

Фоторобот неизвестного составлен, проводится проверка. В настоящее время данных о пострадавших нет.

Ранее мы рассказывали о том, что в офисе на Заневском проспекте юрист другой фирмы распылил газ из баллончика. В медицинское учреждение были госпитализированы 51-летний заявитель и двое клиентов. У них зафиксировали химические ожоги роговицы и конъюнктивы глаз.

Фото: Piter.TV