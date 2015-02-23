Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь.

В Москве женщина распылила перцовый аэрозоль в пассажира, случайно задевшего ее в метро в час пик. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел на станции метро "Щелковская". Между женщиной и мужчиной произошел словесный конфликт после того, как гражданин случайно задел пассажирку плечом. В ходе дальнейшей перепалки на платформе она достала перцовый баллончик и распылила его содержимое в лицо оппоненту.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УВД задержали злоумышленницу и доставили в отдел. На допросе она раскаялась в содеянном. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. Ему поставили диагноз в виде химического ожога глаз и шеи первой степени. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Москве