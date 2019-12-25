На Елагином острове туристка с 13-летней дочерью получили струю из перцового баллончика

Полицейские доставили в отдел 23-летнюю петербурженку.

На театральном фестивале на Елагином острове женщина с ребенком получили струю из перцового баллончика. Как стало известно "Оперативному прикрытию", хулиганка была задержана.

Около полуночи 20 июля в полицию поступило сообщение от охранника ЦПКиО на Елагином острове. В парке неизвестная женщина распылила газ из перцового баллончика в сторону зрителей фестиваля уличных театров. От слезоточивого газа пострадала 36-летняя жительница Петрозаводска и её 13-летняя дочь. У женщины – химический ожог конъюнктивы 1-й степени обоих глаз, у девочки развился синдром сухого глаза. После оказания помощи обеих отпустили.

Полицейские доставили в отдел 23-летнюю петербурженку. На нее составили протокол и поместили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестные распылили газовый баллончик в лицо мужчине в Колпино.

Фото: Piter.tv