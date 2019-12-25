В офисе на Заневском проспекте юрист другой фирмы распылил газ из баллончика

В медицинское учреждение был госпитализирован 51-летний заявитель и двое клиентов.

В офисе на Заневском проспекте в Петербурге между адвокатами произошла ссора, в ходе которой один из них распылил содержимое газового баллончика. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Днем 6 мая в полицию Красногвардейского района обратился директор юридической фирмы. По словам мужчины, кто-то распылил газ в посетителей и скрылся. Злоумышленником оказался 42-летний глава другой юридической фирмы. Его доставили в отдел, опросили и отпустили под обязательство о явке.

В медицинское учреждение был госпитализирован 51-летний заявитель и двое клиентов, мужчины в возрасте 26 и 42 лет. У них зафиксировали химические ожоги роговицы и конъюнктивы глаз. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: задержан мужчина, применивший "перцовку" в дорожном конфликте на Выборгской набережной.

Фото: Piter.TV