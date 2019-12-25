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Задержан мужчина, применивший "перцовку" в дорожном конфликте на Выборгской набережной
Сегодня, 11:46
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Задержан мужчина, применивший "перцовку" в дорожном конфликте на Выборгской набережной

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Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские задержали участника дорожного конфликта на Выборгской набережной, который применил перцовый баллончик. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям Выборгского района 22 апреля обратился 30-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестный в ходе ссоры распылил содержимое "перцовки" в его сторону, а потом скрылся на машине Volkswagen Polo. У пострадавшего были диагностированы химические ожоги, после оказания помощи горожанина отпустили домой в удовлетворительном состоянии. 

Уже 23 апреля около дома по проспекту Большевиков задержали 30-летнего жителя проспекта Науки. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее на Piter.TV: в супермаркете на улице Рубинштейна приезжий размахивал штык-ножом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборгская набережная, дорожный конфликт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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