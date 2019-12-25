На Выборгской набережной произошел дорожный конфликт с применением "перцовки"

Потерпевший обратился за медицинской помощью, после ее оказания он был отправлен домой.

Правоохранители Выборгского района расследуют дорожный конфликт с применением слезоточивого газа. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 22 апреля поступила информация о том, что около дома 43 по Выборгской набережной в ходе перепалки водитель автомобиля Volkswagen распылил в сторону мужчины 1994 года рождения "перцовку" и скрылся. Потерпевший обратился за медицинской помощью, после ее оказания он был отправлен на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Второй участник ссоры разыскивается, проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: ссора девятиклассника и учителя школы в Невском районе переросла в драку. В учебном заведении проводят педагогическое расследование.

Фото: Piter.TV