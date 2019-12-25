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Ссора девятиклассника и учителя школы в Невском районе переросла в драку
Сегодня, 8:16
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Ссора девятиклассника и учителя школы в Невском районе переросла в драку

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Все участники перепалки должны были решить проблему после уроков вместе с директором, однако педагог не явился.

Девятиклассник и учитель математики школы №338 в Невском районе Петербурга подрались. По словам матери подростка, конфликт начал педагог, пишет "Фонтанка". 

Также женщина отметила, что мальчик пришел на защиту других учащихся, а мужчина прогнал его, сказав, что "ты мигрант, ты не имеешь никакого права здесь находиться". Ссора случилась еще 17 апреля из-за беспорядка в классе. Все участники перепалки должны были решить проблему после уроков вместе с директором, однако учитель не явился. 

У подростка разбит телефон, его мать обратилась к полицейским. В учебном заведении проводят педагогическое расследование. 

Ранее мы сообщили о том, что школьники хотели устроить разборки "стенка на стенку" на Муринской дороге. Причина конфликта – столкновение двух "главарей" плечами на улице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: драка, невский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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