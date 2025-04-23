В супермаркете на улице Рубинштейна приезжий размахивал штык-ножом

У злоумышленника произошел конфликт с работником торговой точки.

Росгвардейцы задержали мужчину, который размахивал штык-ножом в супермаркете. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 23 апреля персонал магазина на улице Рубинштейна воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте поймали 40-летнего жителя Нижегородской области, у него произошел конфликт с 32-летним работником торговой точки. Нож изъяли.

Правонарушителя доставили в 28-й отдел полиции. Предварительно, задержанный уже конфликтовал с сотрудником на фоне сложившихся неприязненных отношений.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красном Селе мужчина с ножом украл из магазина банку кофе. Материальный ущерб составил 3,5 тыс. рублей. В отделе полиции злоумышленника привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти