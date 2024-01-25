В Красном Селе мужчина с ножом украл из магазина банку кофе

Полицейские оперативно задержали его.

В Красном Селе полицейские оперативно задержали вооруженного похитителя кофе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полдень 21 апреля в полицию Красносельского района поступило сообщение, что в магазине в доме 3 по Стрельнинскому шоссе, мужчина вынес без оплаты упаковку кофе, а при попытке задержания угрожал работникам ножом. Материальный ущерб составил 3 522 рубля.

Полицейскими по подозрению в этом преступлении оперативно, у дома 73 по проспекту Ленина задержан ранее судимый 33-летний местный житель. В отделе полиции злоумышленника привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на железнодорожной станции Кириши Ленинградской области оперуполномоченные транспортной полиции задержали 52-летнего работника транспортной организации, причастного к хищению дизельного топлива.

Фото: unsplash (Hal Gatewood)