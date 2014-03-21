На железнодорожной станции Кириши 52-летнего мужчину уличили в краже дизельного топлива

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

На железнодорожной станции Кириши Ленинградской области оперуполномоченные транспортной полиции задержали 52-летнего работника транспортной организации, причастного к хищению дизельного топлива. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчина во время рабочей смены, используя канистры и шланг, похитил топливо из тепловоза. Сотрудники транспортной полиции выявили злоумышленника с поличным.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Ленинградской области было возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчину, укравших в порту Усть-Луга более 5 тонн дизельного топлива.

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте