В Усть-Луге слили более 5 тонн дизельного топлива

Подозреваемые задержаны.

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчину, укравших в порту Усть-Луга более 5 тонн дизельного топлива. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте.

В транспортную полицию от сотрудников службы безопасности торгового терминала порта Усть-Луга поступило заявление о том, что на территории Морского торгового порта осуществляются кражи дизельного топлива. Подозреваемыми оказались 54-летний уроженец Свердловской области и 43-летний житель ближнего зарубежья, которые работали на территории порта. Мужчины слили топливо из одной машины в другую общей массой 5540 кг, стоимостью свыше 312 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: СПб ЛО МВД России на водном транспорте