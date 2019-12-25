Задержан распыливший газ на станции метро "Московские ворота"

У потерпевшего в травмпункте зафиксировали поверхностную травму головы.

Полицейские задержали мужчину, который распылил газ в вагоне метро и устроил драку. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Напомним, вечером 19 мая к правоохранителям обратился 28-летний пассажир, заявивший о том, что на станции "Московские ворота" дебошир в ходе конфликта распылил слезоточивый газ и скрылся. У потерпевшего в травмпункте зафиксировали поверхностную травму головы, после оказания помощи он был отпущен домой.

На следующий день, 20 мая, на Прогонной улице по подозрению поймали 50-летнего инженера из Пушкина. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что подросток потерял сознание на станции метро "Садовая". Юноше диагностировали отравление препаратом из категории антидепрессантов.

Фото: Piter.TV