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Больше 15 станций метро в Петербурге собираются закрыть на ремонт до 2030 года
Сегодня, 11:41
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Больше 15 станций метро в Петербурге собираются закрыть на ремонт до 2030 года

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Точные сроки закрытия каждого вестибюля неизвестны

В Петербурге несколько станций метро собираются закрыть на ремонт до 2030 года. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на протоколы заседания комиссии по подготовке изменений в Генплан.

Отдельный протокол посвящен предложениям "Петербургского метрополитена" по подземке. Ожидается, что на ремонт могут закрыть следующие станции: "Политехническая", "Фрунзенская", "Парк Победы", "Технологический институт", "Электросила", "Площадь Восстания-1", "Площадь Восстания-2", "Площадь Ленина", "Кировский завод", "Нарвская", "Московские ворота", "Балтийская", "Шушары", "Гражданский проспект", "Петроградская", "Автово" и "Площадь Александра Невского-2". Точные сроки закрытия каждого вестибюля неизвестны.

Ранее мы сообщали, что второй этап капремонта стилобата станции метро "Ломоносовская" начнётся 20 июля.

Фото: Piter.tv

Теги: метро, ремонт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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