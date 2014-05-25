Больше 15 станций метро в Петербурге собираются закрыть на ремонт до 2030 года

Точные сроки закрытия каждого вестибюля неизвестны

В Петербурге несколько станций метро собираются закрыть на ремонт до 2030 года. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на протоколы заседания комиссии по подготовке изменений в Генплан.

Отдельный протокол посвящен предложениям "Петербургского метрополитена" по подземке. Ожидается, что на ремонт могут закрыть следующие станции: "Политехническая", "Фрунзенская", "Парк Победы", "Технологический институт", "Электросила", "Площадь Восстания-1", "Площадь Восстания-2", "Площадь Ленина", "Кировский завод", "Нарвская", "Московские ворота", "Балтийская", "Шушары", "Гражданский проспект", "Петроградская", "Автово" и "Площадь Александра Невского-2". Точные сроки закрытия каждого вестибюля неизвестны.

Ранее мы сообщали, что второй этап капремонта стилобата станции метро "Ломоносовская" начнётся 20 июля.

Фото: Piter.tv