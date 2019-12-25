Второй этап капремонта стилобата станции метро "Ломоносовская" начнётся 20 июля

Работы не внесут коррективы в график работы станции.

Второй этап капремонта стилобата наземного вестибюля станции петербургского метро "Ломоносовская" начнётся на этой неделе в четверг. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Работы, которые продлятся 20 июля по 17 августа, не внесут коррективы в график работы станции.

Пассажиров призвали быть внимательными и следить за дальнейшей информацией.

Ранее мы сообщили о том, что ещё на двух станциях петербургского метро готовятся ввести ограничения.

Фото: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"