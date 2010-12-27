Вход на "Петроградскую" будет закрыт по утрам из-за ремонта эскалатора

Ограничения вступят в силу с 22 июля и продлятся до 29 июля.

В ближайший понедельник, 22 июля, изменится режим работы наземного вестибюля станции метро "Петроградская". По утрам вход на станцию будет закрыт, по вечерам — ограничен. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Ограничения будут действовать до 29 июля. По рабочим дням вестибюль будет закрыт с 7:45 до 10:45, с 17:00 до 19:30 вход пассажиров будет ограничен. Горожан и гостей города просят заранее планировать маршруты.

Ранее Piter.TV публиковал фотографии со строящейся станции метро "Дунайский проспект".

Фото: pixabay.com