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"Пионерская" открылась после капитального ремонта в Петербурге
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"Пионерская" открылась после капитального ремонта в Петербурге

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Станцию закрыли 24 июня.

Станция метро "Пионерская" возобновила работу для пассажиров в Петербурге после капитального ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного сегодня, 19 августа.

Напомним, что "Пионерскую" закрыли 24 июня. Ее планировали открыть 22 августа, однако реконструкция завершилась раньше заявленного срока. Специалисты меняли железобетонные плиты перекрытий в зоне турникетов и эскалаторов. 

На данный момент на "синей" ветке по утрам и в вечерний час пик закрывается станция "Московские ворота" из-за ремонта эскалаторов. Работы пройдут до сентября.

Ранее на Piter.TV: до 2031 года в петербургское метро планируется поставить 950 вагонов "Балтиец".

Фото: Piter.TV

Теги: завершение ремонта, капитальный ремонт эскалатора, метро пионерская
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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