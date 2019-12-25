На Елагином острове откроется самый большой искусственный каток Петербурга

На Елагином острове 22 декабря открывается самый большой искусственный каток Петербурга. Каток площадью 4000 квадратных метров сможет работать при плюсовых температурах. Это первый открытый искусственный каток в городе, где будут действовать часы бесплатного катания. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре.
Открытый каток в ЦПКиО им. С.М. Кирова всегда был покрыт натуральным льдом, устанавливающимся в морозы, что не позволяло поддерживать его в периоды оттепели. Из-за частых перепадов температур каток практически не работал. Новая ледовая площадка сможет выдерживать температуру воздуха до +8 градусов.
Преобразится и само пространство вокруг: нарядная ель, праздничные гирлянды и световые проекции создадут на катке атмосферу настоящего зимнего праздника. Рядом с катком развернется рождественский арт-маркет. Также на катке будут действовать часы бесплатного катания – ежедневно с 9:00 до 11:00.
Стоимость и расписание сеансов будут доступны на сайте elaginpark.org и на официальных страницах парка в социальных сетях.
Также на Манежной площади Петербурга при поддержке Сбера открылся бесплатный ледовый каток.
Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове
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