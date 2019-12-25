На Елагином острове откроется самый большой искусственный каток Петербурга

Также на катке будут действовать часы бесплатного катания – ежедневно с 9:00 до 11:00.

На Елагином острове 22 декабря открывается самый большой искусственный каток Петербурга. Каток площадью 4000 квадратных метров сможет работать при плюсовых температурах. Это первый открытый искусственный каток в городе, где будут действовать часы бесплатного катания. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре.

Открытый каток в ЦПКиО им. С.М. Кирова всегда был покрыт натуральным льдом, устанавливающимся в морозы, что не позволяло поддерживать его в периоды оттепели. Из-за частых перепадов температур каток практически не работал. Новая ледовая площадка сможет выдерживать температуру воздуха до +8 градусов.

Преобразится и само пространство вокруг: нарядная ель, праздничные гирлянды и световые проекции создадут на катке атмосферу настоящего зимнего праздника. Рядом с катком развернется рождественский арт-маркет. Также на катке будут действовать часы бесплатного катания – ежедневно с 9:00 до 11:00.

Стоимость и расписание сеансов будут доступны на сайте elaginpark.org и на официальных страницах парка в социальных сетях.

Также на Манежной площади Петербурга при поддержке Сбера открылся бесплатный ледовый каток.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове