На Манежной площади Петербурга при поддержке Сбера открылся бесплатный ледовый каток

Каток создан с применением технологии озонобезопасного фреона, что позволит кататься даже при плюсовой температуре.

При поддержке Сбербанка на Манежной площади в Петербурге открылся бесплатный каток под открытым небом. Площадь ледового поля составила почти 800 квадратных метров.

Каток расположился в историческом центре города, став частью ежегодной новогодней ярмарки. Он создан с применением технологии озонобезопасного фреона, что позволит кататься даже при плюсовой температуре.

Уже во второй раз мы поддерживаем открытие бесплатного ледового катка на Манежной площади Петербурга. Здесь царит атмосфера праздника и спорта. А сейчас это так важно для поддержания здорового иммунитета и бодрости духа. Вместе с администрацией города мы приглашаем всех желающих зарядиться энергией и позитивом! Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Каток работает ежедневно с 12:00 до 21:00 и будет доступен для посетителей до 9 января 2022 года. Вход – свободный. На время катания бесплатно также можно получить коньки и ледовые фигуры.

Фото: ВКонтакте / Рождественская ярмарка на Манежной