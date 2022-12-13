  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:53
51
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Мексике не менее 35 человек погибли при пожаре в миграционном центре

0 0

Пострадавшими считаются около сотни посетителей центра.

 По меньшей мере 35 человек погибли, еще около 100 пострадали при возникшем пожаре в центре миграционной службы, расположенном на территории мексиканского города Сьюдад-Хуарес. Этот населенный пункт находится на государственной границе с США. По информации от местного издания Excelsior уточнили, что некоторые пациенты находятся в критическом состоянии из-за отравления угарным газом.

Погибли не менее 35 мигрантов в результате пожара в центре Национального института миграции (INM) в Сьюдад-Хуарес… около 100 отравились угарным газом, некоторые находятся в критическом состоянии.

издание Excelsior

Авторы издания Heraldo поясни ли, что возгорание произошел в месте содержания под стражей мигрантов, которые ранее пытались незаконно пересечь американскую границу. Авторы Excelsior добавили, что пожар устроили сами посетители этого центров, которые стремились совершить побег.

В США прокомментировали слова президента Мексики о "Северных потоках".

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: госграница, мексика, мигранты, миграционный центр, сьюдад-хуарес
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Пожар, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии