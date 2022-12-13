В Мексике не менее 35 человек погибли при пожаре в миграционном центре

Пострадавшими считаются около сотни посетителей центра.

По меньшей мере 35 человек погибли, еще около 100 пострадали при возникшем пожаре в центре миграционной службы, расположенном на территории мексиканского города Сьюдад-Хуарес. Этот населенный пункт находится на государственной границе с США. По информации от местного издания Excelsior уточнили, что некоторые пациенты находятся в критическом состоянии из-за отравления угарным газом.

Погибли не менее 35 мигрантов в результате пожара в центре Национального института миграции (INM) в Сьюдад-Хуарес… около 100 отравились угарным газом, некоторые находятся в критическом состоянии. издание Excelsior

Авторы издания Heraldo поясни ли, что возгорание произошел в месте содержания под стражей мигрантов, которые ранее пытались незаконно пересечь американскую границу. Авторы Excelsior добавили, что пожар устроили сами посетители этого центров, которые стремились совершить побег.

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