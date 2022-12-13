В США прокомментировали слова президента Мексики о "Северных потоках"

Карин Жан-Пьер оценила намек Андреса Мануэля Лопеса Обрадора о причастности США к взрывам на газопроводах в Балтийском море.

Американская администрация прокомментировала слова президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который ранее на пресс-конференции с местными журналистами оценил расследование журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к диверсиям, произошедшим на российских "Северных потоках" в акватории Балтийского моря. В рамках регулярного брифинга со СМИ официальный представитель Белого дома при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер считает, что намеки иностранного политика не соответствуют действительности. Корреспонденты попросили чиновницу прокомментировать слова мексиканского лидера.

Пару моментов, на которые я бы хотела обратить внимание. Очевидно, что первые две вещи не соответствуют действительности. Я хочу это просто зафиксировать. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Эксперт добавила, что администрация США считает американо-мексиканские отношения "жизненно важными" для страны, поэтому чиновники готовы и дальше их развивать.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television