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Белый дом на фоне призывов Трампа к митингам напомнил, что протесты должны быть мирными

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Карин Жан-Пьер оценила возможный арест экс-лидера США.

Американская администрация на фоне призывов бывшего президента США Дональда Трампа к массовым протестным митингам напомнила о том, что  все акции должны быть мирными, так как граждане страны обладают правом выходить на улицы и собираться. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома при Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Таким образом чиновница прокомментировала СМИ высказывание политика Трампа о том, что он может быть арестован.

Президент ясно заявлял - американцы, которые хотят протестовать, должны делать это мирно...Мы всегда готовы.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома отказалась реагировать на мероприятии о самом уголовном расследовании в отношении Трампа. Белый дом: США поддерживают с Россией прямые каналы связи для минимизации риска эскалации.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television
 

Теги: белый дом, дональд трамп, карин жан-пьер, массовые протесты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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