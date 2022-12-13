Белый дом на фоне призывов Трампа к митингам напомнил, что протесты должны быть мирными

Карин Жан-Пьер оценила возможный арест экс-лидера США.

Американская администрация на фоне призывов бывшего президента США Дональда Трампа к массовым протестным митингам напомнила о том, что все акции должны быть мирными, так как граждане страны обладают правом выходить на улицы и собираться. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома при Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Таким образом чиновница прокомментировала СМИ высказывание политика Трампа о том, что он может быть арестован.

Президент ясно заявлял - американцы, которые хотят протестовать, должны делать это мирно...Мы всегда готовы. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома отказалась реагировать на мероприятии о самом уголовном расследовании в отношении Трампа. Белый дом: США поддерживают с Россией прямые каналы связи для минимизации риска эскалации.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

