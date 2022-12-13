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Белый дом: США поддерживают с Россией прямые каналы связи для минимизации риска эскалации

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Карин Жан-Пьер оценила ситуацию с падением беспилотника в море.

В американской администрации при президенте Джо Байдене поддерживают с Россией прямые каналы связи для минимизации риска эскалации между двумя державами. Соответствующее заявление официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сделала в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Таким образом чиновница оценила ситуацию с падением дрона MQ-9 в акваторию Черного моря. Спикер ответила на вопрос СМИ о том, повлияет ли произошедшее на ухудшение контактов между РФ и США.

Мы, очевидно, не хотим вооруженного конфликта с Россией. Мы поддерживаем прямые каналы связи с целью минимизации риска эскалации.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме добавили. что американская сторона продолжит пользоваться нашими международными правами на полеты в воздушном пространстве.

Белый дом не знает, принимал ли Байден решение о публикации видео инцидента с БПЛА.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance

Теги: mq-9, белый дом, карин-жан пьер, черное море
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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