Белый дом не знает, принимал ли Байден решение о публикации видео инцидента с БПЛА

Карин Жан-Пьер оценила ситуацию с упавшим дроном США.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер затруднилась ответить журналистам в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне на вопрос о том, участвовал ли американский президент Джо Байден в принятии решения Пентагона о публикации видео инцидента с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), пролетавшим над Черным морем. Соответствующий вопрос чиновнице был задан местным.и СМИ

У меня не было каких-то разговоров <...> о том, как это произошло. Пентагон счел важным донести это до общественности. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что министерство по обороне США 16 марта опубликовал видеозапись, на которой, предположительно, зафиксирован инцидент с американским БПЛА над Черным морем. Ролик длится 43 секунды. На официальном сайте Пентагона отмечается, что оригинальная запись была обрезана "с сохранением хронологического порядка событий".

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Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance