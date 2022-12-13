Белый дом: проблемы с Credit Suisse не связаны с ситуацией в банковском секторе США

Карин Жан-Пьер оценила возможность мировых проблем из-за банков США.

В американской администрации при президенте Джо Байдена рассказали о том, что проблемы с банком Credit Suisse не связаны с ситуацией в банковском секторе страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница оценила ситуацию с кредитной организацией, акции которой рухнули в среду почти на 30%. У спикера корреспонденты хотели узнать о том, беспокоятся ли власти США о том, что придется столкнуться с последствиями в мировом масштабе тех проблем, с которыми сейчас сталкиваются местные банки.

Мы следим за ситуацией. Я знаю, что Минфин США поддерживает связь со своими швейцарскими коллегами, что очень важно. То, что мы наблюдаем в настоящее время с Credit Suisse, является отдельной проблемой. Его проблемы не связаны с текущей экономической ситуацией. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница добавила, что Белый дом вместе с Конгрессом США и независимыми финансовым регуляторами будут тесно сотрудничать в вопросе усиления надзора за национальным банковским сектором. В ближайшие несколько дней администрация может сообщить об изменениях, связанных с вопросом регулирования депозитов.

В США заявили, что ситуация в банковском секторе страны не повторяет кризис 2008 года.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance

