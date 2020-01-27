В Петербурге открыли крупнейший миграционный центр

МЦ «Южный» на Кубинской улице стал крупнейшим центром оказания услуг для иностранных граждан. Он будет работать по принципу «одного окна». На территории расположены подразделения паспортно-визового сервиса, отдел по вопросам трудовой миграции, представительство Сбербанка и медицинский центр.

Сдать тестирование на знание русского языка и основ российского законодательства, пройти медицинское освидетельствование, вакцинироваться и получить банковскую карту – теперь все услуги, необходимые трудовым мигрантам, доступны в одном месте. Общая площадь многофункционального центра "Южный" на Кубинской улице составляет более 2 тыс. кв. метров, а пропускная способность - 1000 человек в день.

Олег Капитанов, председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт‑Петербурге:

От сдачи документов до получения патента – все происходит здесь. Для города важно разгрузить центр города, где большое скопление трудовых мигрантов, и тем самым обеспечить максимальную прозрачность трудовых мигрантов, которые находятся в нашем городе.

Новый миграционный центр – пример государственно-частного партнерства. Здесь разместился ряд организаций, помогающим приезжим в легальном трудоустройстве. Так на базе центра открылось представительство Сбербанка, сотрудники которого помогут иностранцу оформить заявку и получить электронную карту трудового мигранта. Именно с помощью этой карты можно в удаленном порядке, подтверждать легальность пребывания в России, а также упростить процедуру внесения ежемесячного налога по патенту.

Сергей Фикс, заместитель директора головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу:

Сбербанк реализовал возможность более простой оплаты патента, путем нанесения qr-кода на обратную сторону карты, соответственно мигранту не требуется вводить какие-то персональные данные, достаточно навести камеру своего сотового телефона и мобильного приложение Сбербанк Онлайн, ввести сумму платежа, либо поднести её к терминалу Сбербанка, где все будет сделано автоматически.

Помимо этого, электронная карта трудового мигранта несет в себе все преимущества банковской карты Сбербанка. Созданная на базе международной платежной системы, она позволяет расплачиваться не только на территории РФ, но и за рубежом, делать переводы на родину, и в полной мере использовать все сервисы и приложения экосистемы Сбера.