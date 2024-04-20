В Сбербанке рассказали о новой схеме мошенников с дипфейками медиаперсон

Эксперты сообщили о проекте по выявлению дипфейков "Алетейя".

Сбербанк фиксирует рост распространения мошеннических видео с дипфейками медийных персон. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился заместитель председателя правления компании Станислав Кузнецов. Эксперт указал, что преступники организовывают вбросы по политическим мотивам ради дезинформации граждан нашей страны.

Подобные вбросы проводятся по политическим мотивам: для дезинформации россиян, а также с целью дискредитации представителей власти. Для таких фейковых новостей злоумышленники используют различные темы, которые потенциально могут вызвать резонанс и панику. Станислав Кузнецов, эксперт

В кредитной организации видят выявленный тренд с проблемой. В Сбербанке считают, что таким образом украинские злоумышленники сознательно выбрали дипфейки как еще одно оружие в отношении россиян. Ранее говорилось о всплеске мошеннических действий в мессенджерах с фейковых аккаунтов известных личностей. В этой криминальной схеме аферисты генерировали реалистичные голосовые и визуальные подделки от имени звезд, которые убеждали жертв обмана переводить денежные средства на якобы "безопасные" счета. За последние полтора месяца такие попытки увеличились в 15 раз. Топ-менеджер банка сообщил, что дипфейки обычно сначала публикуются в анонимных каналах для того, чтобы автора было сложнее отследить, после чего активно распространяются по социальным сетям.

"Сбер" в свою очередь разработал сервис по выявлению видео дипфейков с рабочим названием "Алетейя", который может работать с несколькими лицами в кадре, с разным фоном и освещением. Мы открыты к сотрудничеству со всеми ― решение работает по унифицированному API, и мы готовы к интеграциям с заинтересованными компаниями. Станислав Кузнецов, эксперт

Фото: Piter.tv