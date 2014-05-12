Эксперты объяснили, зачем мошенники маскируют сайты под Минобрнауки

Специалисты по кибербезопасности предупредили молодежь об угрозах в интернете.

Мошенники создают фишинговые сайты, которые имитируют единый портал "Госуслуг" и российского министерства по науке и образованию ради того, чтобы красть у пользователей интернета личные сбережения, а также получать доступ к учетным записям школьников. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделились специалисты из компании по безопасности Angara Security.

Выявили и направили на блокировку новую усовершенствованную мошенническую кампанию, целью которой стали дети и подростки. Злоумышленники используют фишинговые сайты, маскирующиеся под официальные порталы Минобрнауки России и "Госуслуг", чтобы похитить конфиденциальные данные и доступ к учетным записям граждан. пресс-служба компании

Эксперты определили, что для начала злоумышленники рассылают вредоносные ссылки на фальшивый сайт с использованием слова minobrnauki в домене. Для доступа к ресурсу несовершеннолетним гражданам предлагается пройти авторизацию. Там дети указывают свои ФИО, номер мобильного телефона, ИНН, СНИЛС или паспортные данные. Когда обманутая жертва ввела персональные данные, то происходит переадресация на второй мошеннический сайт. Далее в домене онлайн-ресурса используется уже слово gosuslugi. Там аферистами имитируется вход в учетную запись с незнакомого устройства. Таким образом человеку предлагают "восстановить доступ" через звонок или через Telegram-бот. В рамках такого "восстановления" в реальности преступники крадут логины, пароли и многофакторные коды доступа.

Важно отметить, что подтверждающие коды из смс перехватываются напрямую: система мошенников автоматически подставляет цифры из уведомления в нужное поле, что делает схему особенно опасной. Арсений Пашинский, младший эксперт по защите бренда Angara MTDR

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют пользователям проявлять осторожность при получении звонков или сообщений с неизвестных телефонных номеров. Важно отказаться от передачи посторонним лицам любых кодов из SMS. Также не стоит переходить по подозрительным ссылкам. Еще одним пунктом для безопасности станет проверка доменных имен онлайн-ресурсов.

В МВД предупредили, что мошенники создают чаты "поиска пропавших" на СВО.

Фото: Piter.tv