В МВД предупредили, что мошенники создают чаты "поиска пропавших" на СВО

Полиция напомнила о том, что информацию следует получать от официальных госструктур, а не интернета.

Мошенники создают фиктивные чаты и группы по поиску пропавших военнослужащих в зоне специальной военной операции с целью хищения денежных средств у их родственников через вредоносное программное обеспечение. Соответствующей информацией с аудиторией поделились сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) при российских правоохранительных органах.

В мессенджерах и социальных сетях активно создаются фиктивные чаты и группы "по поиску пропавших". Их настоящая цель - не помощь, а хищение денег и получение данных посредством распространения вредоносного ПО. пресс-служба киберполиции

В МВД заметили, что не стоит доверять личную информацию сомнительным цифровым каналам, а важно обращаться в официальные инстанции.

