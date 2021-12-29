В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе за сутки госпитализировали 50 пострадавших с травмами

Их них госпитализировали 25 человек.

В прошлый четверг, 13 января, в НИИ имени Джанелидзе привезли 50 человек, каждый второй задержится в больнице. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу института.

Отмечается, что 25 поступивших госпитализированы в травматологию. Кареты "скорой" привозят пострадавших с разными повреждениями, в том числе "зимние" – таких травм примерно 10% от общего числа поступивших. По словам директора НИИ Вадима Мануковского, загрузка обоих травматологических отделений превышает норму в полтора раза, сообщил "Интерфакс".

Так, например, на трех человек в Петербурге упала наледь с крыши.

Фото: Piter.tv