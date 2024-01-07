В НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе провели более 800 операций по трансплантации органов

До 2030 года планируется увеличить количество сложных операций до 170 тыс. в год.

В НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе провели более 800 операций по трансплантации органов за время работы специализированного центра. Об этом сообщили в учреждении накануне.

Одна из операций была выполнена доктору физико-математических наук Владимиру Харитонову, поступившему с хронической болезнью почки пятой стадии. В декабре 2024 года ученому успешно пересадили новый орган. В настоящее время Владимир Леонидович ведет активный образ жизни.

До 2030 года планируется увеличить количество сложных операций до 170 тыс. в год.

Ранее мы рассказывали о том, что Мариинской больнице в Петербурге исполнилось 222 года. Сегодня в состав учреждения входят многопрофильный стационар, поликлиника и центр вспомогательных репродуктивных технологий.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)