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В общежитии петербургского вуза отравился гражданин Зимбабве
Сегодня, 10:59
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В общежитии петербургского вуза отравился гражданин Зимбабве

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Студент помещен в отделение токсикологии в состоянии средней степени тяжести.

Из общежития вуза Петербурга в больницу с отравлением госпитализировали гражданина Зимбабве. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", ночью 30 января 20-летнего иностранца доставили в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Молодого человека забрали из общежития ИТМО в Вяземском переулке. 

Пострадавшему диагностировали острое отравление неизвестным психотропным веществом. Студент помещен в отделение токсикологии в состоянии средней степени тяжести. 

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина с Дачного проспекта отравился средством от вшей. 

Фото: Piter.TV

Теги: нии скорой помощи имени джанелидзе, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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