В общежитии петербургского вуза отравился гражданин Зимбабве

Студент помещен в отделение токсикологии в состоянии средней степени тяжести.

Из общежития вуза Петербурга в больницу с отравлением госпитализировали гражданина Зимбабве.

По информации АН "Оперативное прикрытие", ночью 30 января 20-летнего иностранца доставили в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Молодого человека забрали из общежития ИТМО в Вяземском переулке.

Пострадавшему диагностировали острое отравление неизвестным психотропным веществом. Студент помещен в отделение токсикологии в состоянии средней степени тяжести.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина с Дачного проспекта отравился средством от вшей.

Фото: Piter.TV