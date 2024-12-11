Мужчина с Дачного проспекта отравился средством от вшей

Житель Кировского района Петербурга отравился средством, с помощью которого избавляются от вшей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Отмечается, что 38-летнего мужчину утром 29 января госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе из квартиры на Дачном проспекте, его состояние врачи оценили как средней степени тяжести.
Пострадавший отравился кукольником – чемеричной водой. Средство предназначено только для лечения педикулеза. Большая дозировка может вызвать смерть.
Ранее на Piter.TV: На Энгельса трехлетний мальчик отравился таблетками.
Фото: Piter.TV
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