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Мужчина с Дачного проспекта отравился средством от вшей
Сегодня, 12:45
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Мужчина с Дачного проспекта отравился средством от вшей

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Его состояние врачи оценили как средней степени тяжести.

Житель Кировского района Петербурга отравился средством, с помощью которого избавляются от вшей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Отмечается, что 38-летнего мужчину утром 29 января госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе из квартиры на Дачном проспекте, его состояние врачи оценили как средней степени тяжести. 

Пострадавший отравился кукольником – чемеричной водой. Средство предназначено только для лечения педикулеза. Большая дозировка может вызвать смерть. 

Ранее на Piter.TV: На Энгельса трехлетний мальчик отравился таблетками. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дачный проспект, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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