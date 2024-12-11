Мужчина с Дачного проспекта отравился средством от вшей

Его состояние врачи оценили как средней степени тяжести.

Житель Кировского района Петербурга отравился средством, с помощью которого избавляются от вшей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Отмечается, что 38-летнего мужчину утром 29 января госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе из квартиры на Дачном проспекте, его состояние врачи оценили как средней степени тяжести.

Пострадавший отравился кукольником – чемеричной водой. Средство предназначено только для лечения педикулеза. Большая дозировка может вызвать смерть.

Ранее на Piter.TV: На Энгельса трехлетний мальчик отравился таблетками.

Фото: Piter.TV