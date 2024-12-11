На Энгельса 3-летний мальчик отравился таблетками

Он помещен в реанимацию.

На севере Петербурга трёхлетний мальчик отравился лекарствами. Пострадавший находится в реанимации, поделились в АН "Оперативное прикрытие".

Около полудня 21 января скорая госпитализировала 3-летнего мальчика из квартиры на проспекте Энгельса. В больницу его доставили с отравлением лекарственными средствами, в тяжелом состоянии Ребенок помещен в отделение реанимации.

Проводится проверка.

Ранее трехлетняя девочка оказалась в реанимации после того, как выпила чистящее средство в Гатчине.

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