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На Энгельса 3-летний мальчик отравился таблетками
Сегодня, 8:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Энгельса 3-летний мальчик отравился таблетками

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Он помещен в реанимацию.

На севере Петербурга трёхлетний мальчик отравился лекарствами. Пострадавший находится в реанимации, поделились в АН "Оперативное прикрытие".

Около полудня 21 января скорая госпитализировала 3-летнего мальчика из квартиры на проспекте Энгельса. В больницу его доставили с отравлением лекарственными средствами, в тяжелом состоянии Ребенок помещен в отделение реанимации.

Проводится проверка.

Ранее трехлетняя девочка оказалась в реанимации после того, как выпила чистящее средство в Гатчине.

Фото: pxhere

Теги: проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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